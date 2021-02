Martini: “Virtus e Fortitudo con risultati scontati nel weekend. Campionato falsato dal covid”

Nel corso della seconda edizione di Sportoday, Roberto Martini ha dato una sua opinione sul basket bolognese, parlando del weekend di Virtus e Fortitudo, impegnate rispettivamente contro Varese e Milano. Si parte dalla Segafredo:

“Partita facile per la Virtus che affronterà Varese ultima in classifica e con un allenatore esordiente in panchina. I lombardi sono stati anche battuti in casa dalla Fortitudo. Sarà una partita di allenamento, il risultato è scontato. E’ molto più importante per i bianconeri invece la partita di Lubiana in Eurocup che si giocherà la prossima settimana. La Coppa è il primo obiettivo della società e in questa competizione più si vince e meglio è”.