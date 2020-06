Martini: “Pavani ha fatto tornare la Fortitudo grande”

Intervenuto oggi ai microfoni di Sport Today, Roberto Martini ha discusso delle operazioni della Effe: “La Fortitudo ha fatto davvero delle grandi operazioni. Pavani ha mosso splendidamente le sue pedine in questa sua presidenza. In due anni ha riportato la Fortitudo prima in Serie A, poi in Europa, guadagnando l’ingresso in Champions League e poi ottenendo l’accordo con Sabatini per giocare all’Unipol Arena. Oltre a questo pure l’accordo tecnico con Sacchetti, un grande allenatore e un grande uomo. La Fortitudo ne esce super rilanciata dopo queste operazioni. Bisognerà risolvere la diatriba Aradori–Sacchetti, ma siccome sono due persone intelligenti, sono convinto che riusciranno ad andare d’accordo”.

