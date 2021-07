Martini: “Nuova Eurocup penalizzante. Teodosic? Ha capito che la Virtus è un top club”

"La nuova formula dell'Eurocup? Assoultamente allucinante, penalizza le grandi squadre. Fare gare secche dagli ottavi di finale è molto rischioso per le squadre. Le formazioni si stanno costruendo: per budget, al momento, le favorite sono Virtus e Partizan. Subito dietro c'è il Valencia, che arriva dall'Eurolega. Le altre squadre sulla carta non daranno grandi fastidi. Se la Segafredo e il Partizan non vinceranno saranno colpevoli, perchè sulla carta sono le più forti".