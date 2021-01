Martini: “La Virtus vince grazie a Belinelli, ma gioca male”

Nella seconda edizione di Sportoday è intervenuto Roberto Martini per parlare di Virtus e Fortitudo. Ecco le sue parole:

“La Virtus è una grande squadra con grandi individualità, ma gioca male. Fatica a entrare in partita sin da subito e contro il Lubiana si è visto. La partita è stata vinta grazie a Belinelli, altrimenti la Segafredo difficilmente avrebbe ottenuto i 2 punti. Siamo a un mese dall’inizio della Coppa Italia, e Milano, che è la principale rivale della Virtus per la vittoria finale, potrebbe arrivare stanca a questa competizione. L’Armani Exchange viaggia a un ritmo di due partite a settimana, mentre i bianconeri giocano meno e anche il valore degli avversari è inferiore. Attenzione a Venezia che potrebbe essere una possibile sorpresa, avendo già vinto il trofeo la scorsa stagione ed essendo già fuori dalle coppe in questa. Può essere avantaggiata”.