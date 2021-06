Martini: “La Virtus saluterà Ricci. Gasol? Prima o poi si farà un tentativo”

"La Virtus ha rinnovato il contratto ad Abass, che ha accettato di spalmare il contratto su 3 anni. La Segafredo saluta però Ricci che andrà a Milano: guadagnerà di più, ma va ringraziato per quanto ha dato ai bianconeri. Potrebbe essere sostituito da Gaspardo, che sarebbe un buon acquisto. Baldwin IV? Credo arriverà, andrà a rinforzare il pacchetto esterni dove la Virtus è più carente. E' stata la prima scelta in NBA in passato e in questa stagione ha giocato al Bayern Monaco".