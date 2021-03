Martini: “La Virtus non può non vincere l’Eurocup. Fortitudo? Mi aspetto una grande prova contro Brindisi”

Ospite della seconda edizione di Sportoday, Roberto Martini ha parlato del momento di Virtus e Fortitudo, impegnate in questo weekend rispettivamente contro Venezia e Brindisi. Ecco il suo commento:

“Domani alle 20 la Virtus giocherà contro Venezia, è una partita difficile perchè entrambe si trovano appaiate in classifica, al quarto e quinto posto. La Reyer giocherà una partita tattica, sulla scia di quanto già fatto contro la Segafredo in Coppa Italia. Il mio quintetto ideale è composto da Teodosic, Pajola, Alibegovic, Abass e Hunter, ma non capisco perchè Djordjevic non lo schieri mai. In particolare Alibegovic meriterebbe più spazio, anche perchè Ricci non sta facendo bene. Eurocup? La Virtus non può non vincerla per il roster che ha, visto che è la squadra che ha speso di più, ma la partita contro Lubiana è stata vinta immeritatamente”.