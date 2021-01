Martini: “La Virtus deve prendere Obradovic o Scariolo. Fortitudo? Doveva giocare”

Ospite della seconda edizione di Sportoday, Roberto Martini ha parlato di Virtus e Fortitudo, ricordando anche dell’ex giocatore bianconero Dado Lombardi, scomparso proprio oggi. Ecco le sue parole:

“La Virtus è imbattuta in Eurocup, se non la vince a mani basse è una follia. Nessun’altra squadra ha due giocatori come Teodosic e Belinelli e rotazioni così ampie. Se non dovesse vincere, la colpa è solo di Djordjevic, che continua a non cambiare idea di gioco. La Vu per crescere deve prendere uno tra Obradovic e Scariolo. Brescia domani? Partita spigolosa ma la Segafredo è favorita e non dovrebbe avere problemi. Mi auguro giochi di più Abass perchè se lo merita. Markovic? E’ un giocatore fantastico, ma tutto dipende dal fisico: se non sta bene non rende come dovrebbe”.