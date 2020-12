Martini: “La Fortitudo si è spenta contro Reggio, la Virtus gioca male. Su Djordjevic…”

Ospite della seconda edizione di Sportoday, Roberto Martini ha parlato di basket, analizzando le partite giocate ieri da Fortitudo e Virtus, rispettivamente contro Reggio Emilia in campionato e Anversa in Eurocup. Queste le sue parole:

“La Fortitudo ha buttato via la partita ieri contro Reggio. Si è spenta sul finale dopo aver giocato un buon primo tempo. E’ stato un match dai ritmi blandi, questo ha favorito giocatori come Mancinelli e Aradori non proprio giovanissimi. La Effe ha subito molto in difesa, come spesso è accaduto in questo inizio di stagione. Dalmonte ha anche a disposizione più cambi rispetto a Sacchetti. Potenzialmente sarebbe una squadra da playoff per quanto ha speso. La prossima partita contro Cremona? E’ assolutamente da vincere.”