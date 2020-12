Martini: “Incomprensibili le critiche a Belinelli. Bravo Dalmonte con la Fortitudo”

Nell’edizione serale di Sportoday è intervenuto Roberto Martini per commentare le prestazioni di Virtus e Fortitudo, impegnate ieri in campionato. Ecco le sue parole:

“Sconfitta giusta per la Virtus perché Milano è più forte. Ieri c’è stata una sonora lezione di un allenatore come Messina a un non allenatore come Djordjevic che è partito sconfitto e va cambiato. Nella Virtus, Teodisic e Markovic giocano da soli e questo non va bene, se io fossi un loro compagno sarei parecchio arrabbiato e stufo. Per fortuna c’è Belinelli che tenta di spezzare questo strapotere serbo con la sua personalità da giocatore NBA”.