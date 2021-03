Martini: “Fortitudo, la notizia degli stipendi non doveva uscire. Virtus? Non rischierei Teodosic e Belinelli”

Ospite della seconda edizione di Sportoday, Roberto Martini ha parlato del weekend cestistico di Virtus e Fortitudo, attese rispettivamente dalle gare contro Pesaro e Reggio Emilia. Si parte dai biancoblù che scenderanno in campo questa sera:

“La Fortitudo ha vissuto una settimana surreale e inusuale. E’ da vedere se la mossa del blocco degli stipendi, ma rimango dell’idea che i panni sporchi si lavano in famiglia, la notizia non sarebbe dovuta uscire. Se Pavani stasera non si presenterà alla partita contro Reggio commetterà un grandissimo errore come manager di una società, mi auguro invece che si comporti nel modo giusto. Il match è delicatissimo, Reggio Emilia ha molta qualità e ha Caia come nuovo coach, un vero e proprio generale sportivo. Avrei congelato gli stipendi contro Brindisi, dove la prestazione è stata indecente, mentre a Treviso la Effe è crollata solo nel finale”.