Martini: “Basket penso ripartirà a gennaio 2021. Virtus vuole Abass”

Intervenuto nell’edizione odierna di Sport Today, Roberto Martini ha parlato della ripartenza del basket: “Il basket ripartirà credo non prima di gennaio. Mi sembra la scelta più logica. I diritti televisivi nel basket pesano poco. Iniziare con le porte chiuse, sarebbe davvero pessima. Non ci sarebbero i soldi né del botteghino, né delle televisioni. Senza pubblico al momento non ha senso ripartire, sarebbe una scelta che farebbe del male a tutti. Dai giocatori che giocano in un ambiente spettrale, fino ai dirigenti che devono sborsare giustamente gli stipendi, senza vedere un ingresso. Quindi al momento credo che ripartire a gennaio con le porte aperte, sia la scelta più logica”.

