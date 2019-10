Martedì riprendono gli allenamenti

Durante la settimana di sosta per via delle nazionali, il Bologna non ha perso tempo. Sabato mattina i rossoblu hanno disputato un’amichevole contro l’Olimpia Lubiana, pareggiando 2-2. Oggi e domani dunque la squadra osserverà due giorni di riposo. I ragazzi torneranno a Casteldebole martedì per iniziare a preparare la sfida contro la Juventus, in programma sabato sera all’Allianz Stadium di Torino: la prima sarà una seduta a porte chiuse.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Dopo l’amichevole di questa mattina, la squadra riprenderà martedì gli allenamenti verso la trasferta di Torino, con una seduta a porte chiuse”.