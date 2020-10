Martedì la ripresa degli allenamenti

Mihajlovic ha concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi. La squadra, infatti, tornerà ad allenarsi martedì alle 15 a Casteldebole per preparare la sfida contro il Sassuolo. Ieri test con la Primavera di Zauri a ranghi misti a causa delle diverse assenze di giocatori in nazionale. Nazionali che da mercoledì torneranno in città.

A proposito di nazionali, questa sera, si sfideranno Orsolini e Skorupski in Italia-Polonia. Sarà il turno anche di Svanberg nella partita di Nations League contro la Croazia. Impegno anche per Skov Olsen e Baldursson in Danimarca-Islanda. Martedì invece toccherà all’Argentina di Dominguez contro la Bolivia per le qualificazioni ai mondiali, mentre Tomiyasu sfiderà la Costa D’Avorio in amichevole.

Fonte: Stadio