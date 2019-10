Marrese: “Vista la situazione Mihajlovic, questo è un anno storico per il Bologna”

“Sono contento della partita di ieri. Stiamo tornando al livello delle prestazioni iniziali. La strada è sempre quella: abbiamo limiti evidenti ma offriamo spettacolo, giochiamo a viso aperto e facciamo divertire per meriti nostri. Abbiamo dimostrato di poter mettere sotto chiunque, anche squadre più forti di noi come la Lazio. Poi ci sta il pareggio, perché in campo ci sono anche gli altri. Questo è quello che mi aspetto dal Bologna di quest’anno: una squadra che galleggia tra il decimo posto. Questa squadra piace e dà soddisfazioni: è bello andare allo stadio così. Abbiamo carattere, anche se a volte siamo un po’ sbadati e immaturi. Siamo energici e allegri in tutti i sensi, ma io ci faccio la firma a vedere il Bologna tutte le volte così. Giocando in questo modo magari con la Juve perdi, ma forse con Inter e Napoli una volta pareggi anche. Il prodotto è buono, anche se perfettibile”.

