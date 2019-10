Marrese: “Svanberg? Io schiererei Palacio dietro a Santander”

Ospite a Radio 1909, Emilio Marrese ha parlato della squalifica di Soriano e dell’ipotesi Svanberg come sostituto: “Non ho maturato delle grandi opinioni riguardo chi sostituirà Soriano. Io Svanberg non lo farei giocare. Quando si va male si corre istintivamente a cercare una svolta dalla panchina. Io non penso siamo in crisi. Cercherei di ripartire a quanto di buono fatto vedere con la Roma e il Genoa. Il giro a vuoto di Udine non mi preoccupa. Non sento il bisogno di grandi rivoluzioni. Non capisco tutta questa necessità di lanciare Svanberg in campo. Capisco l’idea di vice Soriano, però non mi sembra debba per forza giocare. Io metterei Palacio con Santander davanti. In ogni caso mi fido dello staff tecnico, qualsiasi scelta prenderanno, sarà quella giusta.”

