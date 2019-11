Marrese: “Serve calma e serietà. Mihajlovic? E’ il suo momento più delicato”

“Non mi aggrapperei al fischio sbagliato su Aradori. La Fortitudo ha fatto troppi errori, se ti riduci con l’acqua alla gola poi il fischio sbagliato ci sta. Questa squadra difende male, in trasferta ci sono dei problemi, il gioco non è fluido. Troppe iniziative individuali, non bene nemmeno i playmaker. Soffro il fatto che non ci siano giocatori di cui innamorarsi: non ci sono stelle per le quali eccitarsi. Visto lo scarso livello degli altri credo che la Fortitudo si salverà molto tranquillamente, ma i playoff sono lontani”.

