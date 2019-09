Marrese: “Saputo è stato di parola, 16 squadre hanno speso meno”

Ospite di Fire and Desire su Radio 1909, il collega di Repubblica Emilio Marrese ha espresso la sua opinione sulla sessione estiva di calciomercato.

“Il Bologna ha speso circa 40 milioni di euro, meno solo di Napoli, Inter e Milan. Non ricordo un passivo del genere negli ultimi 20 anni da parte di altri presidenti (una cifra simile Saputo l’aveva già spesa nel 2105). E’ anche vero che si doveva recuperare il terreno perduto nelle campagne precedenti e che 30 di questi milioni sono serviti a confermare la squadra dell’anno scorso con i riscatti (di cui solo Sansone obbligatorio). Aldilà delle valutazioni tecniche di ciascuno, credo che sia comunque un dato di fatto dal quale non si può prescindere. Guardandoci attorno, ci sono 16 squadre di Serie A che hanno speso meno del nostro presidente: Saputo in questo caso è stato di parola. Posso comprendere i dubbi, ma non la delusione di alcuni tifosi. Penso che Mihajlovic sia stato mediamente accontentato. Forse è mancato il nome importante, il colpo ad effetto, ma non le lo aspettavo. Non siamo la società che acquista il Balotelli o il Ribery della situazione”.