Marrese: “Santander è il più sacrificabile”

“Da adesso si comincia a fare sul serio, ma a luglio ci sono ancora troppe situazioni indefinite. E’ ancora un periodo di via vai, manca ancora un centrocampista e un attaccante di sicuro: non sono dettagli. Si tratta di pedine importanti che ancora non ci sono. Il Bologna è ancora piuttosto incompleto. A centrocampo poi vediamo cosa farà Poli. Pulgar? Non mi risultano tutte queste offerte. De Rossi? Non credo arriverà, anche perché il Bologna non è convintissimo sia per una questione di età che di motivazioni”.

