Marrese: “Sabatini, personaggio realmente romantico”

Emilio Marrese ospite ai microfoni di Radio 1909 ha parlato della sua esperienza alla conferenza stampa di Walter Sabatini, tenutasi ieri al centro tecnico di Casteldebole: “La conferenza è andata più o meno come mi aspettavo, mi aspettavo qualche extra, ma mi è piaciuto tutto, soprattutto il suo atteggiamento. Sono contento di quello che è stato detto ma per ora sono solo parole, devono trasformarsi in fatti. È un uomo di personalità ed è quello che serve al Bologna.”

Il giornalista di Repubblica ha anche sottolineato il lato romantico del personaggio e di come il suo sia un modo di porsi molto genuino: “Sabatini è un personaggio simpatico, gli piace sentirsi un po’ un personaggio cinematografico romantico, ma è sinceramente buono e bonario, è autentico da questo punto di vista. C’è della felicità vera, della gioia di essere a Bologna. Credo che questa sarà realmente la tappa finale del suo viaggio nel mondo del calcio, quel porto il Bologna in Europa e mi ritiro, per me non erano parole vane.”