Marrese: “Sabatini avrebbe potuto incidere un po’ di più sul mercato”

“Il mercato è finalmente finito. Il Bologna ha speso circa 40 milioni di euro, meno solo di Napoli, Inter e Milan. Credo che questa sia una cifra di tutto rispetto: non ricordo un bilancio del genere negli ultimi 20 anni. Nei mercati precedenti si era speso troppo poco. Guardandoci attorno, ci sono 16 squadre di Serie A che hanno speso meno del nostro presidente: Saputo in questo caso è stato un benefattore. Il tifoso del Bologna non può essere deluso, al massimo dubbioso. Ci sono squadre che hanno speso meno e ora rischiano. Penso che Mihajlovic sia stato mediamente accontentato. Forse è mancato il nome importante, il colpo ad effetto, ma mi aspettavo questa filosofia. Non siamo la società che acquista il Balotelli o il Ribery della situazione, poi alla fine conta il campo”.

