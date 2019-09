Marrese: “Roma avversario forte. Giusto che i giocatori rossoblu vogliano l’Europa”

Intervenuto ai microfoni di Radio 1909, il giornalista di Repubblica, Emilio Marrese, ha parlato di Bologna-Roma: “Ho visto la Roma ieri in Europa League. Sono forti. Una squadra piena di individualità e talento. Fonseca secondo me sta facendo un buon lavoro. Una trama di gioco fitta con il pallone che rimbalza avanti e indietro, spostando la difesa e poi imbucandola. Reputo comunque il Bologna più forte della formazione turca. Spero che loro ci temano e giochino un po’ più guardinghi. La Roma in trasferta finora non ha mai giocato. Vedremo cosa succederà. Sulla carta è una sfida spettacolare.”

Scheda 1 di 4