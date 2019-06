Marrese: “Non mi svenerei per tenere Palacio”

Emilio Marrese, ospite ai microfoni di Radio 1909 ha fatto la sua valutazione sul caso Palacio, parlando di una sua eventuale scelta di giocare per l’Atalanta l’anno prossimo: “Penso sia giusto che Palacio faccia le sue valutazioni riguardo un’offerta per giocare a Bergamo, è lecito pensare che un giocatore della sua età voglia giocare un’ultima volta in Champions League prima del ritiro e l’Atalanta può offrire quel tipo di esperienza professionale, il Bologna no.”

Il giornalista di Repubblica ha insistito poi sul fattore economico, che secondo lui, in questa circostanza, non inciderebbe sulla decisione del giocatore: “Fossi nel Bologna non mi svenerei per tenere Palacio, anche perché non credo proprio sia una questione di denaro, casomai potrebbe essere una scelta legata al contratto, se la Dea offrisse un biennale, potrei capire, io però non offrirei mai ad un trentasettenne un contratto biennale, per quanto da tifoso rossoblu sia molto legato a lui e gli sia molto riconoscente per tutto quello che ha dato alla causa.”