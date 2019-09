Marrese: “Mai stati così forti sugli esterni. Tra Pulgar e Medel….”

“Mihajlovic ha sicuramente avuto un miglioramento fisico questa settimana, l’ho visto meglio rispetto a Verona. L’applauso della tribuna per lui è stato da brividi, quello che sta succedendo a Bologna è una cosa purtroppo straordinariamente fuori dall’ordinario. Sinisa sta vivendo un’avventura umana. Per forza di cose in gioco ci sono emozioni molto forti, sia positive che negative: sarà una stagione estremamente intensa perché è impossibile estraniarsi da ciò che sta passando il mister. Credo che nessuna squadra di calcio abbia mai affrontato una cosa del genere. Ci sono troppe incognite, nessuno sa cosa può succedere. Ogni giocatore ha una reazione personale, da chi ne trae forza a quello che si abbatte per lui”.

