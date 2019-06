Marrese: “L’Under 21 ha il destino segnato, Di Biagio quasi come Donadoni. Su Tomiyasu e Kouamé…”

Emilio Marrese, intervenuto durante la trasmissione radiofonica ‘Fire and Desire’ di Radio 1909, ha fatto il punto sul Bologna e sulla Nazionale Under 21. Queste le sue dichiarazioni:

“Non credo che l’infortunio di ieri sera di Orsolini sia serio. Per quanto riguarda l’Under 21 penso che ormai il nostro destino sia segnato, siamo in una pessima situazione. Siamo stati anche molto sfortunati, avremmo meritato il pareggio. Abbiamo aumentato la pressione solo nell’ultimo quarto d’ora, fino ad allora gli azzurrini si limitavano a svolgere il compitino. Di Biagio? Non mi sembra un grande allenatore in grado di allenare l’Under 21.”