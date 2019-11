Marrese: “L’assenza di Mihajlovic è pesantissima. Skov Olsen? Non sta rendendo”

“Sono disgustato dalla ferocia di determinate critiche. Tutti sbagliano, ma non stiamo considerando l’assenza dell’allenatore. Se non si è detto nulla ad inizio anno quando il Bologna ha scelto di riconfermare Mihajlovic nonostante tutto, ora è difficile fare eccezioni. La squadra deve tornare a fare gruppo, deve andare in campo con maggior determinazione e disperazione. Bisogna aspettare che Mihajlovic superi questo momento difficile”.

