Marrese: “L’assenza di Medel è molto pesante. In attacco scelgo Palacio”

Intervistato da Radio 1909, Emilio Marrese ha parlato del record di vittorie sulla panchina della Nazionale, eguagliato da Roberto Mancini: “Se il record di Pozzo durava ottanta anni, c’è un motivo. I meriti di Mancini vanno oltre il calendario morbido. Le statistiche vanno lette e interpretate, ma non sono senza significato. Adesso potrà lavorare con un discreto livello di tranquillità. Storicamente lavoriamo meglio con l’acqua alla gola, vedi il Mondiale 2006, però sono convinto che possa fare bene all’Europeo. C’è più qualità rispetto alla nostra ultima apparizione all’Europeo, ma rispetto al passato siamo meno talentuosi. Secondo me il nostro obiettivo massimo può essere la semifinale, poi tutto può succedere in competizioni di questo tipo.”

