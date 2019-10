Marrese: “La difesa del Bologna è adeguata. Orsolini in nazionale? Strada in salita”

“Grande inizio per BasketCity: tra Fortitudo e Virtus ci sono 7 vittorie su 8 partite di campionato. Il presente è diverso dal passato, ma è giusto che ognuno si goda il proprio tempo: non reprimiamo l’entusiasmo che c’è qui a Bologna. La Virtus è in testa da sola alla classifica, e anche la Fortitudo sta andando bene. La Fortitudo ha vinto una bella partita, difendendo forte: bisogna poi essere onesti nel dire che al Paladozza nel quarto quarto i fischi solitamente sono a favore dei bolognesi. Questa squadra senza grossi cali mentali e fisici può andare oltre la salvezza, altrimenti dovrà accontentarsi di un campionato mediocre: i playoff non sono una bestemmia. Il campionato comunque è ancora lungo”.

