Marrese: “Irrati ha applicato alla lettera il regolamento”

“In alcuni casi il regolamento è troppo vago, a volte anche in maniera voluta perché si lascia spazio all’interpretazione. Non è però questo il caso: il regolamento parla chiaro. Non è infrazione se il giocatore tenta la giocata, che non è una scivolata, poi colpisce il pallone e questo gli sbatte contro il braccio. Non conta se il pallone tocca per terra prima di aver toccato il braccio: non è vero che tutti i tocchi di mano sono rigore. In questo caso non è prevista neanche la questione della postura, non c’entra come sono messe le braccia. Io questo lo trovo un caso molto chiaro: Irrati ha applicato alla lettera il regolamento, quindi non è rigore. Non era tenuto nemmeno ad andarlo a vedere al Var: bastava l’assistente Var, non era un caso dubbio. Sono altre le situazioni dubbie su cui possiamo prendercela. L’arbitro è stato un po’ impreciso, ma non è stato un arbitraggio scandaloso: in un paio di occasioni ci ha aiutato anche. Mi dà fastidio l’ottusità delle persone che non vogliono capire: capisco i luoghi comuni sulla Juve, ma dobbiamo smetterla. De Ligt? Non mi è sembrato un fenomeno, anzi”.

