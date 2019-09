Marrese: “Il sistema Bologna può reggere senza Mihajlovic”

Ospite ai microfoni di Radio 1909, Emilio Marrese ha parlato del ballottaggio in attacco in vista di Brescia: “Io per l’attacco propendo per Palacio. Ci sta che venga dosato. Si è riposato con la Spal e secondo me è possibile che torni titolare. Poi il vantaggio di questa stagione è che per fortuna il Bologna ha possibilità di scelta. C’è vastità di opzioni. In questo momento tra i tre attaccanti Santander sembra essere quello più indietro. Però sono abbastanza convinto che se non dovesse giocare Palacio, in trasferta il sudamericano può essere la soluzione migliore. Lui è molto da battaglia, contro i difensori rocciosi del Brescia può essere ottimale.”

