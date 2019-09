Marrese: “Il Rigamonti? Le regole sugli stadi dovrebbero essere più stringenti e osservate”

Ospite di Fire and Desire su Radio 1909, Emilio Marrese ha parlato dell’imminente Brescia-Bologna

“Mi auguro che si possa trovare una soluzione per il Rigamonti. Capisco tutto, però avere lo stadio è una condizione necessaria. Ti iscrivi al campionato quando sei pronto. Cellino ha detto che si è sentito un pirla, cosa che lui non può sopportare. E’ ridicolo che arrivi al giorno prima della partita in attesa del verdetto, in assoluto le regole sugli stadi dovrebbero essere più stringenti e osservate. In Italia è anche vero che abbiamo normative sulla sicurezza, per fortuna se vogliamo, in alcuni casi estremamente rigide e dettagliate.”