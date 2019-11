Marrese: “Il gol di Dzemaili ha evitato la crisi. Ora tutti devono dare il 110%”

intervistato da Radio 1909, Emilio Marrese ha analizzato la situazione del Bologna, dopo il pareggio con il Parma: “Secondo me quel pareggio non riuscirà riaccendere la scintilla della squadra perché secondo me non ce ne è bisogno. Non penso che il momento di difficoltà sia finito, ma come sempre resto ottimista. Il punto è meritato per l’orgoglio messo in campo e l’atteggiamento di non arrendersi mai. Quel gol di Dzemaili ha evitato la crisi nera della squadra. Abbiamo evitato i danni, ma ancora non siamo in zona tranquilla, bisogna ritrovare slancio. Purtroppo, è finito lo slancio data dall’emergenza della malattia del tecnico, ora serve ripartire. Bisogna che tutti quanti facciano uno step in più e tornino a dare il 110%”.

Scheda 1 di 5