Marrese: “Grande atteggiamento, ma la Roma è molto più forte di noi”

“Siamo stati polli nell’ultima azione, ma abbiamo combattuto. Io mi tengo questo Bologna per l’approccio che ha: cerchiamo di vincere, poi a volte può andare male. Questa è la mentalità giusta. Gol allo scadere? Il fallo secondo me c’è, loro hanno battuto ed il gol è stato fatto appena 3 secondi dopo la fine del recupero. Non c’è stato nessun furto, il gol di Dzeko è regolare. Abbiamo sbagliato noi: Medel ci va troppo morbido su Veretout, Krejci lascia troppo libero Pellegrini, Denswil non marca nessuno. Non ce la possiamo prendere con l’arbitro, penso sia colpa nostra. Bisogna essere più svegli. Abbiamo fatto la miglior partita dell’anno e per assurdo l’abbiamo persa: abbiamo pagato la loro superiore qualità. Il Bologna comunque continua a divertire e a giocare a calcio, nonostante gli sbagli. Non ci siamo mai rassegnati e abbiamo cercato di reagire: la Roma è molto più forte di noi, ma meritavamo il pareggio. Cambi? Condivido l’inserimento di Palacio e Santander, anche se forse lo avrei fatto un po’ prima. Non mi è piaciuto invece l’ingresso di Krejci al posto di Dijks: avrei messo Mbaye“.

