Marrese: “Firmerei per il settimo posto. Rigore? Esecuzione infelice di 5 cm”

“La vittoria sarebbe stata un po’ larga, questo Bologna non mi è piaciuto molto. Almeno non abbiamo preso gol in trasferta. Però l’abbiamo buttata via, troppe sbavature. Il Genoa è partito forte, noi invece non abbiamo fatto un buon primo tempo. Abbiamo lasciato qualcosa per strada. Ora siamo settimi e secondo me non siamo da settimo posto: ci metterei la firma. Siamo da metà classifica, quindi comunque il giudizio è positivo. Possiamo giocarcela con tutti. E’ un campionato molto pazzo. Si segna, si corre e sono tutti pericolosi. Può venire fuori un gran campionato molto combattuto, speriamo anche in alta classifica”.

