Marrese: “Domenica partita piena di insidie. Il Bologna farà la sua partita”

Intervistato da Radio 1909, il giornalista Emilio Marrese ha parlato dei dubbi di formazione: “Quella di domenica è una partita piena di insidie. Se si gioca come domenica scorsa, la Lazio segna quando vuole e quanto vuole. Penso che la partita con l’Udinese sia un unicum. Non si sono persi gli automatismi di gioco. Mi aspetto una squadra che gioca all’attacco, ci prova, quando giochi così con una grande puoi fare punti. Non sono particolarmente preoccupato, penso che la squadra farà il suo. Mi sorprenderebbe molto un altro giro a vuoto come quello del Friuli.”

