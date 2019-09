Marrese: “Abbiamo perso giocando male. Mihajlovic? Manca sempre”

“Abbiamo perso una partita giocando male, non succedeva da un po’. Ma è normale fare delle critiche. Il Bologna ha creato molto meno rispetto al solito, ed ha fatto una brutta partita per tanti motivi. Non è casuale che abbiamo giocato male contro una difesa chiusa e schierata, proprio come a Verona. Soffriamo chi ci affronta giocando di rimessa. Se va male però questa partita la devi pareggiare, non perdere. E’ il quarto gol che prendiamo a difesa schierata, ma il problema è che non abbiamo fatto gol. Tutti sono organizzati in Serie A, e noi facciamo fatica. C’è anche da dire che loro sprecano molto meno energie rispetto a noi visto il loro gioco: forse si potevano fare meglio le rotazioni. Poi c’è soprattutto il calo mentale. L’Udinese però è più scarsa, quindi è ancora più grave aver lasciato 3 punti. Ora siamo noni, firmerei per il nono posto. Arbitro? Ce ne si accorge sempre e solo quando si gioca male”.

