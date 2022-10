Marrese: “Sartori sincero ma poco rassicurante, la squadra deve dimostrare il suo valore”

"Sono deluso e preoccupato anche io, ma eviterei esercizi autodistruttivi - le sue parole - Servono punti da qui a novembre, tocca a Thiago Motta dimostrare di essere adatto a questo compito. Con l'Empoli si sono visti passi avanti ma la prestazione di Torino è preoccupante. Non era in discussione l'esonero di Mihajlovic, il ciclo era finito, ma ora serve trovare la cura giusta. Il Bologna non è una Ferrari, Motta ha ereditato una macchina che va più piano e da un anno a questa parte sta facendo male. Il Bologna faceva schifo prima e continua a farlo ora, ma ora non ci sono alternative alla pazienza".