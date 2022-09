Marrese: “Tocca a Motta trovare la quadra. Modulo? Farei un 4-3-3”

Intervenuto a L'Ora Dario su Radio Nettuno Bologna Uno, il collega di Repubblica Emilio Marrese ha parlato della situazione in casa Bologna in questa sosta di campionato che anticipa il match con la Juventus :

"Schouten mancava nel girone di andata dei 27 punti? Il sospetto c'è, le cose migliori Dominguez le ha fatte senza Schouten e in coppia con Svanberg, ma tocca all'allenatore assemblare le cose. A me l'olandese non fa impazzire, per me è un po' sopravvalutato ma credo sia un giocatore valido per la Serie A e il livello del Bologna. La quadra deve trovarla Thiago Motta".