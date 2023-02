Marrese: “Mi secca buttare via la Coppa Italia. Fiorentina? Vincere darebbe spinta”

"La Coppa Italia è un argomento delicato perché per come la buttiamo via noi mi secca sempre molto - le sue parole - E' stato forse il peggior inciampo della gestione di Thiago quello di Roma con la Lazio. E' stato quasi come non giocarla, c'è stato un atteggiamento troppo rassegnato e questo ha fatto scappare un po' troppo il nervoso per il pareggio con la Cremonese. E' sempre la solita storia, la Cremonese non vincerà la Coppa Italia e probabilmente retrocederà, ma ciò non toglie che sono partite in cui i tifosi si potrebbero divertire. E' una occasione di visibilità in più e giocare una semifinale romperebbe il tram tram di un campionato che ogni tanto si addormenta quando galleggi a metà classifica".