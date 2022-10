Marrese: “Le perdite del Bologna? Paga Saputo, non è problema nostro”

"Li ha pagati Saputo i debiti, perché è il presidente del Bologna - scherza Marrese - Funziona così, se un'azienda ha un rosso tocca al proprietario. Mica li prendono a noi. E' affascinante, no? Siamo tutti disperati perché Saputo deve tirare fuori dei soldi...Il calcio costa, e tanto, e lui deve pagare. Ha speso 200 e passa milioni in otto anni e non mi sembra una cifra mostruosa considerando che ha preso una squadra vuota e tutta da rifare. Se guardiamo alle cifre che ci sono nel mondo del calcio...Poi certo, ci mancano dei risultati in base agli investimenti, ma non si parla di una cifra mostruosa. Se va bene a lui va bene a tutti, che problema abbiamo noi? Ovviamente il bilancio 2022 spiega il mercato più attento di questa estate, ma se ritenesse di avere una gestione criminale dovrebbe mandare via Fenucci. Non lo fa, evidentemente ritiene che sono perdite tutto sommato preventivatili e che rientrano nella logica".