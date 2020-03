Marotta invoca responsabilità

In un momento così complicato per l’Italia e lo sport, c’è bisogno di un aiuto da parte di tutti. Un aiuto economico, ma anche un aiuto dal punto di vista umano. Tra chi invoca soldi e chi comprensione, c’è anche Giuseppe Marotta, che parla tramite l’Associazione Italiana Direttori Sportivi – di cui è presidente. L’amministratore delegato dell’Inter invoca infatti responsabilità da parte di tutti, così da poter riprendere il prima possibile la vita di tutti i giorni.

La nota ufficiale sul sito “Adise”

”In un momento così difficile, costretti (giustamente) all’isolamento che ci comporta la lontananza fisica dal lavoro e in molti casi anche dagli affetti più cari, siamo chiamati tutti a un alto senso di responsabilità per far sì che si possa riprendere quanto prima una vita normale”