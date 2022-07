Marocchi su Baggio: “Ci cambiò il mondo, oggi sarebbe impossibile””

Dopo Renzo Ulivieri , il Resto del Carlino ha intervistato anche Giancarlo Marocchi , mediano di quel Bologna del 1997/1998 che accolse Roberto Baggio : "La sera prima giocavamo a Sestola a carte tranquillamente, dopo avevamo il presidio dei militari - le parole di Marocchi - Ci mettemmo un po' a capire come giocare e poi realizzammo che c'era una sola cosa da fare: consegnarsi a lui".

Marocchi poi ha raccontato il rapporto con Renzo Ulivieri e quale fu la scelta per consegnare il numero dieci a Roberto Baggio :

"Ulivieri alzava i toni per scelta strategica, ogni sua uscita era finalizzata a scuotere il gruppo anche nel rapporto con Baggio. Gazzoni fu geniale ad avere l'idea di portare Baggio a Bologna e oggi una operazione così sarebbe impossibile. Roberto era e resta una persona semplice e piena di umiltà, l'esatto opposto del prototipo di numero dieci. In campo invece era l'estetica applicata allo sport. Il numero 10. L'anno prima avevo il nove e Kolyvanov il 10, in ritiro lo convinsi a prendere il mio nove e io andai sul cinque".