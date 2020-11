Queste le parole dell’ex Ciccio Marocchi dal salotto di Sky Calcio Show:

“La classifica del Bologna ora è bella. Il Bologna ha meritato ampiamente di vincere contro il Crotone: gli uomini di Mihajlovic potevano segnare almeno 3 gol. Peccato per le sconfitte arrivate in maniera rocambolesca contro il Benevento e il Sassuolo. Soriano? In questo momento è il Re del Bologna”