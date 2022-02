Marocchi: “Caccia al nono posto. Arnautovic, Barrow e Orsolini bell’attacco”

Le parole di Giancarlo Marocchi

“Non una partita di alto livello, ma un punto per nulla da buttare contro una formazione che è in piena lotta per la salvezza e dopo gli ultimi risultati positivi, aveva motivazioni a mille”.

Obbiettivo

“Anche io da giocatore ho vissuto campionati in cui a un certo punto non c'erano obiettivi e non si può sempre chiedere all'allenatore di motivare tutti. I giocatori devono trovare dentro di loro la forza per dare il meglio. Al di là di questo vedo il nono posto come un obiettivo a cui ambire. Verona, Sassuolo, Torino, Empoli e Bologna sono tutte squadre che hanno qualità e che hanno avuto momenti di bel calcio. Da qui alla fine devono darci dentro perché imporsi non sarebbe affatto male”.