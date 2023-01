Marelli: “Netto il rigore su Orsolini. Dubbi su Bjiol”

Il moviolista di Dazn ha commentato gli episodi da rigore in area friulana, esprimendo un giudizio più chiaro per l'episodio Udogie-Orsolini, più cauto quello sul possibile fallo di mano di Bjiol: "Udogie è in ritardo, si disinteressa del pallone e non ha nessuna possibilità di prenderlo. Va dritto sull’uomo, il Var non interviene, ma per me è rigore abbastanza solare - le parole di Marelli che poi va sul secondo episodio - Se Bjiol l’avesse presa con la mano sarebbe stato rigore automatico perché la posizione delle braccia sopra le spalle porta immediatamente al rigore. Purtroppo dal replay non riesco a capire se il pallone è stato toccato con la mano o no e diventa difficile dare un giudizio".