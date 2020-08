Marcolin: “Sinisa scatenato, si gode la famiglia e gioca padel”

Intervistato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’ex giocatore Dario Marcolin, oggi opinionista per Dazn, ha raccontato la propria vacanza insieme a Mihajlovic. Il tecnico rossoblu e l’ex centrocampista sono ottimi amici e trascorrono le proprie vacanze insieme in Sardegna. Ecco il racconto di Marcolin su come Sinisa stia vivendo la propria estate.

“Lo conoscete bene: se comincia una cosa, inizia da bravo ma vuole diventare un campione. Ieri sera mi ha chiamato a che ora si giocasse, ma ero a lavoro alla partita del Frosinone. Giocheremo domani, perché ogni santo giorno io, lui, a volte il figlio di Mancio, Filippo, e in attesa di Mancini stesso ci facciamo un’ora e mezza di Padel. Sotto il sole, Che tradotto significa che Sinisa sta alla grande e siccome ero presente un anno fa quando tutto ebbe inizio, beh, posso dirlo con grande felicità nel cuore”.