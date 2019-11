Marchetti rivela tutta la verità su Ibrahimovic all’Hammarby

Bologna, niente paura: Zlatan Ibrahimovic non andrà all’Hammarby. O meglio, non ci andrà a giocare. Secondo “Sky Sport”, infatti, il video postato dallo stesso giocatore in cui si vede la maglia del club è solo un’iniziativa commerciale. La spiegazione arriva direttamente dal giornalista Luca Marchetti, che chiarisce la situazione ai microfoni di “Linea Diretta”.

“Ibrahimovic all’Hammarby? C’è un pizzico di verità. Il ragazzo non andrà a giocare in Svezia, continuerà altrove per qualche anno. Non so però se in Italia. Probabilmente invece diverrà socio dell’Hammarby: la sua famiglia investirà prossimamente dei soldi in questo progetto. Il giocatore sta forse tracciando una strada per il suo futuro: potrebbe intraprendere la carriera del dirigente”.