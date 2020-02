Marani: “Il Bologna ha fatto bene. Calcio? C’è confusione”

Tanti i temi nel post partita di Sky dopo la vittoria della Lazio sul Bologna nell’anticipo di una giornata che vedrà solo cinque partite regolarmente in campo. Il collega Matteo Marani si è soffermato sulla prestazione del Bologna e sulla confusione che regna nel mondo del calcio:

“Il Bologna ha fatto una ottima partita, soprattutto nel secondo tempo. E’ tornato quello prima del match col Genoa – ha affermato – La Lazio? Sta macinando punti in questo momento di rinvii, con l’Inter che ha due asterischi e la Juventus uno. Io dico che la salute pubblica è la prima, ma il calcio mi pare in confusione. In settimana ci sarà Juventus-Milan a porte aperte, mentre i match a porte chiuse sono stati rinviati a poche ore dall’inizio delle partite. Se c’è stata una sollecitazione del mondo del calcio su questo tema, le decisioni andavano prese prima”.