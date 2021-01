Marani: “A Bologna ci si accontenta, la società è troppo passiva”

Intervistato dal Corriere di Bologna, il collega di Sky Matteo Marani ha parlato dell’attuale situazione in casa Bologna. Problemi, poca ambizione, bilancio, ecco il parere di Marani:

“In questi anni ha vissuto una quieta tranquillità – ha affermato – Il club è sempre in questa fascia e il salto non arriva mai. Innanzitutto si dovrebbe programmare prendendosi dei rischi e il Bologna tutto sommato non li ha presi. Se non quando aveva l’acqua alla gola, aggrappandosi a Mihajlovic che è diventato il dominus assoluto rossoblù”.