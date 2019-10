Maran: “Abbiamo avuto un ritmo incredibile”

Molto soddisfatto Rolando Maran della vittoria odierna sul Bologna per tre a due. Reazione sarda nella ripresa dopo lo svantaggio di Santander, tre gol a suggellare una vittoria per il tecnico meritata:

“Oggi abbiamo tenuto la partita ad un ritmo incredibile – ha affermato – Siamo andati sotto e le cose potevano andare male, ma la squadra ha avuto una continuità in attacco impressionante. Abbiamo fatto tre gol in rimonta e vinto con personalità. Non ho fatto turnover perché la squadra sta avendo un momento positivo e volevo fare in modo di proseguirlo dando continuità. Obiettivi? Noi non ci precludiamo nulla e andiamo avanti con l’entusiasmo nostro e dei tifosi. Si è creato un bel clima, sono quelle cose che entrano dentro”.