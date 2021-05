Manuel Locatelli ha vinto il Premio Bulgarelli 2021

Consegnato il premio Bulgarelli 2021

Oltre a Manuel Locatelli, i premi sono andati a Roberto Mancini come miglior allenatore della stagione, a Valentina Cernoia come miglior giocatrice della Serie A femminile e a Elisabetta Bavagnoli come miglior allenatore della Serie A femminile. Felsina Calcio è promotore dell'iniziativa insieme ad Aic e al Bologna Fc 1909, in collaborazione con Sky Sport.